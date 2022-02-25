The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022







Хакеры из Anonimous, официально заявили о противостоянии российскому государству. Группировка взяла ответственность за кибератаку на новостной сайт.Вечером 24 февраля «лег» сайт новостного телеканала RT. По заверению редакции, государственный портал подвергался DDos-атаке со стороны американских хакеров.В тот же день произошли сбои в работе сайта Кремля. По оценкам центра по компьютерным инцидентам уровень угрозы атак был критическим.Anonimous — это группа активистов и хакеров, цель которой влияние на сферы политики с помощью компьютерных технологий. Идеологией сообщества считается защита прав человека и продвижение свободы слова. В своем твиттер-аккаунте группировка заявляет, что именно они ответственны за сбои в работе сайта RT.