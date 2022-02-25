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Хакеры из Anonimous, официально заявили о противостоянии российскому государству. Группировка взяла ответственность за кибератаку на новостной сайт.


Вечером 24 февраля «лег» сайт новостного телеканала RT. По заверению редакции, государственный портал подвергался DDos-атаке со стороны американских хакеров.

В тот же день произошли сбои в работе сайта Кремля. По оценкам центра по компьютерным инцидентам уровень угрозы атак был критическим. 


Anonimous — это группа активистов и хакеров, цель которой влияние на сферы политики с помощью компьютерных технологий. Идеологией сообщества считается защита прав человека и продвижение свободы слова. В своем твиттер-аккаунте группировка заявляет, что именно они ответственны за сбои в работе сайта RT.


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Источник:

TJ TJ

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