По данным РБК, в декабре 2021 года российские операторы сотовой связи отключили от своих сетей 2,5 миллиона SIM-карт, зарегистрированных на корпоративных пользователей. Они обязаны были сделать это для исполнения федерального закона «О связи», в который недавно были внесены соответствующие поправки.
Российские власти борются таким образом с распространением «серых» SIM-карт, то есть таких, которые используются одним лицом, а зарегистрированы на другое лицо или на организацию, к которой реальный абонент не имеет никакого отношения.
В настоящее время операторы блокируют в основном «молчащих» абонентов — тех, кто не отреагировал на просьбу прийти в салон и подтвердить свою личность. Иногда операторы идут навстречу и оставляют человеку номер и тариф, просто переоформив SIM-карту на того, кто фактически ею пользуется.
В интернете долгие годы встречались предложения приобрести SIM-карты с выгодными тарифами (например, полный безлимит интернет-трафика за 100 рублей в месяц). Как правило, это корпоративные карты, то есть скидка предоставлялась организации, а она каким-то образом «растеряла» часть номеров (скорее всего, из-за того, что сотрудник, отвечающий за подключение, решил подзаработать на продаже SIM-карт и поставил их реализацию на поток).
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