



Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) добавит в мобильное приложение «Московский транспорт» биометрическое распознавание лица для оплаты проезда в городском транспорте. Это приложение будет использоваться для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта (автобусы, метро, электрички), вызова такси, а также для аренды автомобилей и самокатов.



Мэрия потратит на разработку биометрической системы для «Московского транспорта» 329 миллионов рублей, работы по проекту выполнит ООО «Интеллектуальные социальные системы», которое принадлежит Дмитрию Коху, бывшему куратору проектов Росмолодежи и комиссару движения «Наши». На разработку отведено 8 месяцев.



В приложение «Московский транспорт» можно будет загрузить свою фотографию, а затем провести сканирование лица с помощью камеры смартфона. Биометрические данные (цифровой слепок лица) будут привязаны к платёжной информации пользователя — банковской карте, добавленной в приложение. В дальнейшем для оплаты не потребуется прикладывать карту или смартфон к терминалу, достаточно идентифицироваться перед поездкой, посмотрев в камеру, которая установлена в транспорте или на парковке.



Помимо расходов на доработку приложения «Московский транспорт», потребуются дополнительные инвестиции. Общественный транспорт и парковки с арендной автомобилей и электросамокатов будут переоборудованы — там появятся камеры, подключенные к системе для верификации пользователей по лицу, а также оборудование для передачи данных на сервер ЦОДД. Эта технология с конца июля 2021 года тестируется в московском метрополитене, в эксперименте участвует около тысячи пользователей приложения «Метро Москвы».







