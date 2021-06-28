В российском PS Store прошла очередная волна повышения цен. Стоимость более 150 игр существенно подросла. В некоторых случаях новые ценники особенно ощутимо ударят по карману.
Так, например, некоторые тайтлы подорожали на 1000 рублей, среди них Fallout 4: GOTY, Far Cry 5 и Call Of Duty: Infinite Warfare. Из популярных релизов стали дороже следующие проекты:
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands — 3 219 р. (было 2 599)
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 2 849 р. (было 2 299)
- Ведьмак 3: Дикая Охота — 2 149 р. (было 1 799)
Возможно, потенциальным покупателям PlayStation 5 при таком раскладе стоит еще раз приглядеться к Xbox Series X|S и Game Pass. Подписочный сервис Microsoft за сравнительно небольшую стоимость открывает доступ к большому каталогу игр, в котором собственные эксклюзивы, а также игры Bethesda появляются в день релиза.
После мероприятия Xbox на E3 стало известно, что долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 также будет доступен пользователям Game Pass в день релиза. Игра выйдет на ПК и консолях Microsoft. Планируется ли в дальнейшем релиз на PlayStation 5 — пока неизвестно.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Как по мне, лучше продать 1000 копий игры по дешёвой цене, чем 100 по дорогой.
Только что-то получается плохо 😂😂😂
Майкрософт с хвох тут в более выигрышном положении. Здесь они реальные конкуренты.
Я видя цены на игры, планирую покупку Нинтендо. Пошли Сони далеко.
Думал 5 брать.
Если игра одна и та же
По сути нет разницы где в неё играть
Всё равно же консоль