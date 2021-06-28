Компания Microsoft, как и было обещано, выпустила предварительную сборку Windows 11. Это всё ещё очень сырой продукт, ведь официальный релиз новой операционной системы запланирован на осень 2021 года.
Эта сборка чуть лучше той, что утекла в сеть ранее, но она не содержит самые интересные нововведения, анонсированные на прошлой неделе — например, возможность устанавливать и запускать Android-приложения. Всё это будет добавлено в последующих тестовых сборках.
Сборка Windows 11 с номером 22000.51 доступна тем, кто скачал и установил ранний тестовый билд ОС и вступил в программу Windows Insider через «Параметры» в «Центре обновления Windows» или на сайте. ISO-образ сборки 22000.51 недоступен на сайте Microsoft, поэтому установить эту сборку с нуля или из-под Windows 10 не получится.
Чтобы поставить сборку 22000.51, нужно сначала установить ранний тестовый билд, а затем зарегистрироваться в программе Windows Insider, выбрав одну из веток обновлений (от сырой через менее проблемную к той, что готовится к релизу.). После этого вы начнёте получать предварительные сборки Windows 11 по мере их выхода. В любой момент можно выйти из этой программы и остаться на самой стабильной сборке.
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