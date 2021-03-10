Многие активные пользователи компьютеров уже привыкли совмещать приемы пищи с просмотрами роликов на YouTube вместо телевизора. И временами закуской выступают чипсы, с которыми есть одна проблема: они громко хрустят. Временами настолько громко, что забивают звук из ролика. И теперь эта проблема решена: новое расширение Crispy Subtitles from Lay’s автоматически включит субтитры к видео на YouTube, если распознает рядом с ПК звук хруста чипсов.

Создали такое чудесное расширение вьетнамская дизайн-студии Bliss Interactive вместе с рекламным агентством Happiness Saigon, которые представляют чипсы Lay’s во Вьетнаме. Не обошлось без ИИ и машинного обучения: специальная нейросеть изучила целых 178 часов записи хруста употребляемых чипсов. 


Для корректной работы расширения после его установки в Chrome нужно дать ему доступ к YouTube и микрофону. К тому же надо действительно громко хрустеть чипсами, чтобы расширение включило субтитры.


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