macOS Sequoia будет регулярно доставать пользователей новыми уведомлениями

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С релизом macOS Sequoia этой осенью пользователи компьютеров Apple столкнутся с новым неудобством — система будет запрашивать доступ на запись экрана и скриншоты для разных приложений каждую неделю. Более того, разрешение нужно будет выдавать при каждой перезагрузке Mac.Изначально многие участники программы бета-тестирования предполагали, что это изменение может быть ошибкой. Однако журналисты 9to5Mac получили подтверждение от Apple, что это действительно является частью будущего обновления.Компания действительно добавила новое системное уведомление о выдаче сторонним приложениям разрешения на доступ к экрану и звуку компьютера. Такое окно будет регулярно надоедать вам, если вы пользуетесь приложениями Discord, Zoom, Slack или другими.Разработчик Джон Мэддокс также добавил, что подобные разрешения нужно будет выдавать на приложения, использующие палитры цветов.Возможно, политика Apple изменится до релиза macOS Sequoia.