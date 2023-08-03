В iOS 17 появились девять новых «быстрых команд»

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Приложение «Команды» приятно обновляется на iOS 17. Об этом пишет 9to5Mac.Согласно источнику, новая бета-версия iOS 17 приносит на совместимые смартфоны новые возможности для быстрых команд. Речь идет о девяти скриптах для приложения «Камера» — с релизом новой ОС пользователи iPhone смогут управлять съемкой с рабочего стола. Вот список из девяти новых команд для камеры: