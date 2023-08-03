В iOS 17 появились девять новых «быстрых команд»

Приложение «Команды» приятно обновляется на iOS 17. Об этом пишет 9to5Mac.
Согласно источнику, новая бета-версия iOS 17 приносит на совместимые смартфоны новые возможности для быстрых команд. Речь идет о девяти скриптах для приложения «Камера» — с релизом новой ОС пользователи iPhone смогут управлять съемкой с рабочего стола. Вот список из девяти новых команд для камеры:
- Фото
- Селфи
- Видео
- Портрет
- Портретное селфи
- Кинематографический
- Замедленная съемка
- Покадровая съемка
- Панно.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Как можно понять из перечня, быстрые команды с новыми скриптами дадут вам возможность прямо с рабочего стола открывать камеру сразу в нужном режиме. Когда требуется поймать момент, каждая секунда на счету. А еще эти команды можно будет выполнять голосом.
Все полезные гайды по «Командам» на нашем сайте можно найти по соответствующему тегу.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides