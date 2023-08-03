В iOS 17 появились девять новых «быстрых команд»

Олег

iOS 17


Приложение «Команды» приятно обновляется на iOS 17. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, новая бета-версия iOS 17 приносит на совместимые смартфоны новые возможности для быстрых команд. Речь идет о девяти скриптах для приложения «Камера» — с релизом новой ОС пользователи iPhone смогут управлять съемкой с рабочего стола. Вот список из девяти новых команд для камеры:

  • Фото
  • Селфи
  • Видео
  • Портрет
  • Портретное селфи
  • Кинематографический
  • Замедленная съемка
  • Покадровая съемка
  • Панно.


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Как можно понять из перечня, быстрые команды с новыми скриптами дадут вам возможность прямо с рабочего стола открывать камеру сразу в нужном режиме. Когда требуется поймать момент, каждая секунда на счету. А еще эти команды можно будет выполнять голосом.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4886
tellurian
Надо вам сделать статью с мышками на все другие ваши статьи поо быстрые команды. По тегу сложнее кмк
52 минуты назад
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