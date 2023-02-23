Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

Олег

iOS 16.4


В недавно вышедшей бета-версии iOS 16.4 было найдено очень много нововведений — похоже, апдейт обещает быть довольно крупным. Среди прочего, инженеры Apple расширили возможности приложения «Команды», добавив в него новые скрипты.

Один из новых скриптов позволяет реализовать функцию, которой владельцы Android-смартфонов пользуются давным-давно. Речь идет о блокировке экрана по тапу на иконку, без использования кнопки Power.

Вот как это реализовать:
  • Убедитесь, что у вас установлена iOS 16.4
  • Откройте приложение «Команды» и нажмите «+» на страничке быстрых команд
  • Тапните «Добавить действие» и введите в поиск «блок»
  • Выберите строку «Заблокировать экран» 
Команды
  • Нажмите на название команды, переименуйте её по желанию и выберите значок (например, замочек).
  • Снова нажмите на название команды и выберите «На экран Домой».
  • Тапните «Готово».
Команды

Теперь на домашнем экране рядом с иконками приложений появился новый ярлык. Если нажать на него, смартфон заблокируется, а спустя 5 секунд экран погаснет. Если неохота создавать команду самостоятельно, воспользуйтесь моим вариантом. 

Команды

Если у вас нет возможности или желания устанавливать iOS 16.4, можно реализовать блокировку экрана без кнопки Power «по старинке», через «Универсальный доступ».
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В пункте «Касание» тапните AssistiveTouch и включите его
  • В блоке «Настройка действий» откройте «Одно касание» и установите галочку «Заблокировать экран».
iOS

Готово. Теперь по нажатию на плавающую кнопку ваш iPhone будет блокироваться. Прозрачность кнопки можно настроить в том же разделе.

О других полезных быстрых командах можно почитать по тегу «Команды»

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Комментарии

+497
pincher
Херня какая-то… какая разница тапнуть по экрану или нажать на кнопку power?
Сегодня в 17:40
#
+71
ProLogic6 pincher
тогда зачем ты сюда вообще зашел заголовок не видел что ли? что ты тут хотел найти для себя нужного
Сегодня в 18:03
#
+77
Newcomer
А ещё лет 10 назад можно было сделать Джейл и настроить этот как угодно — например тапом по времени сверху.
2 часа назад в 19:52
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