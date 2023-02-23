Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

В недавно вышедшей бета-версии iOS 16.4 было найдено очень много нововведений — похоже, апдейт обещает быть довольно крупным. Среди прочего, инженеры Apple расширили возможности приложения «Команды», добавив в него новые скрипты.
Один из новых скриптов позволяет реализовать функцию, которой владельцы Android-смартфонов пользуются давным-давно. Речь идет о блокировке экрана по тапу на иконку, без использования кнопки Power.
Вот как это реализовать:
- Убедитесь, что у вас установлена iOS 16.4
- Откройте приложение «Команды» и нажмите «+» на страничке быстрых команд
- Тапните «Добавить действие» и введите в поиск «блок»
- Выберите строку «Заблокировать экран»
- Нажмите на название команды, переименуйте её по желанию и выберите значок (например, замочек).
- Снова нажмите на название команды и выберите «На экран Домой».
- Тапните «Готово».
Теперь на домашнем экране рядом с иконками приложений появился новый ярлык. Если нажать на него, смартфон заблокируется, а спустя 5 секунд экран погаснет. Если неохота создавать команду самостоятельно, воспользуйтесь моим вариантом.
Если у вас нет возможности или желания устанавливать iOS 16.4, можно реализовать блокировку экрана без кнопки Power «по старинке», через «Универсальный доступ».
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- В пункте «Касание» тапните AssistiveTouch и включите его
- В блоке «Настройка действий» откройте «Одно касание» и установите галочку «Заблокировать экран».
Готово. Теперь по нажатию на плавающую кнопку ваш iPhone будет блокироваться. Прозрачность кнопки можно настроить в том же разделе.
О других полезных быстрых командах можно почитать по тегу «Команды».
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