





Уже пару лет ходят слухи, что Apple готовит к выпуску продукт под названием AirTag — это геомаячок, с помощью которого можно получать информацию о местоположении предмета, к которому он прикреплен. Компания никогда официально не подтверждала эту разработку, но пруф всё же появился, причём утечку опустила сама Apple.На YouTube был опубликован информационный ролик, в котором показаны настойки обновлённого приложения «Локатор», и там появилась новая опция — для поиска вещей в офлайне. В описании этой опции упоминается AirTag. Позже ролик был убран из общего доступа — Apple скрыла его настройками приватности.Из скриншота следует, что AirTag работает без подключения к Wi-Fi и сотовым сетям. Вероятно, геомаячок оснащён модулем сверхширокополосной связи — возможно, чип Apple U1, то же самый, который используется в серии iPhone 11.AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета.Пользователь сможет купить любое количество маячков и установить их в те вещи, которые боится потерять. Как только связь с этой вещью будет потеряна или она удалится от пользователя на определённое расстояние, на смартфон придёт уведомление. Пользователь также сможет отмечать «безопасные зоны» — уведомление не придёт, если оставить там вещь с маячком. Подобные маячки уже существуют — они сопрягаются со смартфоном и сигнализируют о том, что вещь, к которой они прицеплены, пропала из зоны охвата Bluetooth. Как правило, их возможности сильно ограничены — например, нельзя видеть их местоположение в мобильном приложении и нельзя получать уведомления от них на смартфон.По данным аналитика Минг-Чи Куо, производство геомаячков AirTag должно начать во второй половине 2020 года.