





В Apple Music стал доступен новый плейлист о русском хип-хопе, курируемый музыкальными редакторами Apple. По словам пресс-службы компании, плейлист под названием «Кириллица» должен стать главным радаром новинок и трендов для фанатов жанра в этом музыкальном сервисе Apple.«Артистом недели» на запуске «Кириллицы» стал Pharaoh со своим новым альбом. Артист представлен на обложке плейлиста.Плейлист получил уникальную визуализацию и новое название, которое позволяет отойти от слова «русский», привязанного к наименованию жанра, и посмотреть на культуру локального хип-хопа свежим взглядом: его география теперь растягивается на многие страны, где связующим звеном зачастую является даже не язык, а кириллическая основа. Это развивающаяся, самобытная и многогранная музыкальная культура, которой мы гордимся. Также этот плейлист станет частью международной коллекции урбан-плейлистов Apple Music, к которой относятся такие бренды как Agenda, RAP LIFE, Le Code и HYPE .Каждую неделю редакция будет выбирать артиста недели для «Кириллицы». Этот артист будет попадать на обложку, а его трек — на первое место плейлиста. Концептуально и музыкально плейлист продолжит развивать идеи оригинального плейлиста «Русский хип-хоп». Его задача — рассказывать пользователям про горячие и актуальные новинки жанра, открывать интересных и самобытных новичков, а также не давать забыть хиты прошлых недель.