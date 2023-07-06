Легендарную вертушку Pioneer CDJ превратили в шикарный набор LEGO

Фархад
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Испанский дизайнер Меграгадо Гладиатор Эздредес воплотил в жизнь давнюю мечту многих диджеев — он превратил один из самых известных проигрывателей в мире Pioneer CDJ в набор LEGO из 2628 кубиков.

Ключевая особенность этой модели — огромное количество подвижных частей, включая вращающийся диск, движущийся фейдер темпа, выдвижной привод для компакт-дисков, динамический экран и даже съемный USB-накопитель.

LEGO

LEGO-версия вертушки Pioneer CDJ 2000 отличается реалистичной эстетикой. Дизайнеру удалось в мельчайших деталях перенести элементы управления, порты ввода/вывода и даже внутренние компоненты.

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Пока набор Pioneer CDJ 2000 представляет собой концепцию, созданную фанатом на форуме LEGO Ideas. Тем не менее модель уже набрала более 2400 голосов из 10 000 необходимых для запуска серийного производства. Вполне вероятно, что LEGO всё-таки выпустит этот набор до конца года.
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Источник:
Yanko Design
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