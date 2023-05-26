В космос запустили очень необычных астронавтов. Вряд ли вы увидите что-то более эпичное



Фото: LEGO



В Европе запустили углеродный шаттл с очень необычными «астронавтами» на борту. Забавные снимки предоставил Space.com.Согласно источнику, космические архитекторы из Словакии и Чехии запустили в космос тысячу человечков-астронавтов LEGO. Для них на 3D-принтере были созданы специальные шаттлы из углеродного композитного материала.Мини-астронавтов запускали в трех отдельных космолетах по 330 штук в каждом. Человечки поднялись на высоту около 34 км на воздушных шарах, которые лопнулипосле входа в стратосферу. Посадочные платформы вернулись на Землю на парашютах и угодили в крону дерева.Сложность этой забавной на первый взгляд задачи была в том, чтобы человечки-астронавты не свалились с платформы во время подъема и взрыва воздушных шаров. Ученые намеренно оставили их на платформе безо всякого купола и поэтому фигурки находились прямо в космосе, а не внутри какого-то контейнера.Теперь человечки будут разыграны среди покупателей наборов LEGO в Чехии и Словакии.