



Компания Lenovo объявила о выходе новых решений в линейке ThinkSmart — ThinkSmart View и ThinkSmart Manager.



Новое устройство ThinkSmart View предназначено для проведения аудио- и видеозвонков в Microsoft Teams. Кроме того, компания объявила, что теперь рядом решений можно управлять через ThinkSmart Manager, проприетарное ПО для ИТ-подразделений, которое обеспечит управление устройствами ThinkSmart.



Эволюция рабочих процессов заставляет компании искать способы создания новых типов рабочих мест. Новые решения для совместной работы принесут компаниям ощутимую выгоду. Решения могут включать в себя аппаратное и программное обеспечение, сервисы. Например, Smart Office Professional Services помогает компаниям осваивать новые технологии для адаптации к изменениям рабочих процессов. Безопасность ThinkSmart обеспечивают решения ThinkShield, которые предоставляют настраиваемый пакет защиты.







ThinkSmart View на базе Qualcomm APQ8053 можно использовать вместо компьютера для аудио- и видеосвязи в Microsoft Teams, что позволит сотрудникам работать сразу над несколькими задачами. К совещанию можно присоединиться касанием к сенсорному дисплею — подключение займет несколько секунд. Чтобы убрать фоновые шумы Lenovo рекомендует использовать Bluetooth-гарнитуру. Физический затвор для камеры и аутентификация по PIN-коду обеспечат безопасность устройства.



ThinkSmart View подходит не только для офисов, но и для компаний с системой незакрепленных рабочих мест. Lenovo планирует добавлять новые интеллектуальные функции совместно с Microsoft.



Zoom Rooms для переговорных комнат любых размеров включают в себя контроллер Lenovo Tab M10, подставку Heckler, аудио- и видеоаппаратуру Logitech, а также ThinkSmart Edition Tiny for Zoom на базе ПК ThinkCentre M920q. Lenovo планирует добавить в комплекты с ThinkSmart Edition Tiny систему Microsoft Team Rooms.







Lenovo также представила новую версию ThinkSmart Manager с возможностью подключения к облачной платформе. Сотрудники ИТ-подразделения смогут удаленно разворачивать решения ThinkSmart, управлять ими, конфигурировать и обновлять их, а также решать возникающие проблемы. С помощью консоли можно увидеть состояние каждого устройства в реальном времени или получить отчет о трендах и проблемах в использовании устройств. В ThinkSmart Manager используется аутентификация Lenovo Secure Authentication.



Решения от экосистемы партнеров Lenovo (например, умные интерактивные дисплеи от Avocor, камеры с ИИ от Huddly и компоненты от Logitech для работы со звуком и видео) дают пользователям еще больше возможностей. Использование взаимодополняющих решений избавляет от трудностей при проведении совещания.





«Взаимосвязанные технологии и перемены в корпоративной культуре способствуют тому, что появляется все больше рабочих мест с умными технологиями, — отмечает Джозеф Мингори (Joseph Mingori), генеральный директор бизнес-группы Smart Office. — С новыми технологиями для умного офиса, такими как ThinkSmart View, компании могут обустроить рабочие места, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, а также помочь им быстро решать любые задачи. Работа с экосистемой партнеров необходима, чтобы предоставить конечным пользователям больше возможностей и поддержать более тесное взаимодействие между людьми по всему миру».





