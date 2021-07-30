LG в России 30 лет, уже несколько поколений выросло с лозунгом Life is good! Во время пандемии мы использовали онлайн-формат, ведь любая возможность взаимодействия с потребителем чрезвычайно важна. Но еще важнее — общаться с людьми вживую, проводить офлайн-мероприятия и чувствовать отдачу. Только так возможно стабильно развиваться, создавать тренды и быть востребованными.

Мэрия Москвы сделала важный шаг навстречу индустрии: дала нам возможность вновь делать мероприятия. Закрытия ресторанов, постоянные переносы фестивалей и концертов, сорванные планы и отпуска — это не норма. А вот QR-коды, позволяющие делать массовые мероприятия безопасными, — это новая реальность. Наконец, «Стримфест» — это планы, отпуска, билеты и эмоции тысяч человек. Люди очень скучают по офлайну.

Стриминг доминирует, его темпы роста поражают: в 2020 году мировая аудитория стримов превысила 1 млрд человек. Объем российского рынка стриминга превышает 15 млрд рублей. В 2021–2023 годах ему прогнозируют рост с динамикой 20-30%, что в два раза выше мировой.







Компания LG Electronics стала стратегическим партнером ежегодного фестиваля стримеров «Стримфест 2021», который пройдет в технопарке «Сколково» 7 и 8 августа. Организаторы и участники мероприятия подготовили программу и продумали формат и необходимые дополнительные меры для обеспечения комфорта и безопасности гостей.Спустя 17 месяцев простоя концертная и фестивальная индустрия Москвы начинает работать в новом формате, в режиме COVID-free. Фестиваль объединит на своих площадках больше 200 ведущих стримеров и подкастеров разных эфирных направлений: видеоигры, музыка, разговорные стримы, фитнес, изобразительные искусства.Екатерина Зинченко, руководитель департамента маркетинга потребительской электроники и IT-технологий LG Electronics в России:Это будет первое крупное indoor-мероприятие с проходом по QR-кодам — безопасно и «как раньше»: без ограничений, без масок и перчаток, но при этом со всеми мерами предосторожности и в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, необходимыми в условиях новой реальности.Алёна Лисецкая, исполнительный директор фестиваля:Михаил Мирчук, основоположник стриминга в СНГ и руководитель GoodGame.ru, крупнейшей российской стрим-платформы:Среди участников — звезда Twitch и обладательница мирового рекорда Вика Картер, комментатор и шоумен Алексей PCH3LK1N Пчёлкин, музыкальный стример Юлия koshkamoroshka Кошкина и многие другие. Специальные гости фестиваля — футбольный комментатор Василий Уткин, интервьюер Мария Mrs. Marple Ермолина, студия animaction decks.Фестиваль 2 — событие, объединяющее последователей стрим-культуры. Первый «Стримфест» состоялся в 2016 году. В 2019 году фестиваль переехал в «Технопарк Сколково» и стал двухдневным, собрав больше 7000 посетителей и более 2 млн просмотров трансляций, запущенных с мероприятия. В 2020 году в связи с пандемией фестиваль прошел с 25 по 26 июля в онлайн-формате.