iOS

Apple вчера выпустила вторые бета-версии iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков, а сегодня обновления могут загрузить участники программы публичного тестирования. Со всеми нововведениями этой версии вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, в iOS 14.5 beta 2 добавлены следующие функции:
  • Новые жесты для приложения Apple Music.
  • Добавлены новые действия быстрых команд для создания скриншотом и изменения ориентации экрана.
  • Некоторые модели планшетов iPad получили дополнительную функцию конфиденциальности, отключающую микрофон после закрытия чехла Smart Folio и его MFi-аналогов.
  • Также появились 200 новых эмодзи, включая новый дизайн наушников в стиле AirPods Max.
  • Некоторые пользователи сообщают об устранении проблемы с отображением зеленого оттенка.
Установить публичную бета-версию можно по воздуху, для этого перейдите в раздел системных настроек под названием «Обновление ПО». Апдейт доступен при наличии профиля тестера на устройстве.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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