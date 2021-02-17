Apple вчера выпустила вторые бета-версии iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков, а сегодня обновления могут загрузить участники программы публичного тестирования. Со всеми нововведениями этой версии вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, в iOS 14.5 beta 2 добавлены следующие функции:
- Новые жесты для приложения Apple Music.
- Добавлены новые действия быстрых команд для создания скриншотом и изменения ориентации экрана.
- Некоторые модели планшетов iPad получили дополнительную функцию конфиденциальности, отключающую микрофон после закрытия чехла Smart Folio и его MFi-аналогов.
- Также появились 200 новых эмодзи, включая новый дизайн наушников в стиле AirPods Max.
- Некоторые пользователи сообщают об устранении проблемы с отображением зеленого оттенка.
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