Розничная сеть «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи своих товаров в маркетплейсе Ozon. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Витрина «М.Видео» открылась 27 апреля на Ozon, а «Эльдорадо» заработает 29 апреля. Всего на площадке появится около 20 000 товаров группы, а это примерно 80% ассортимента сети. Сообщается, что цены на Ozon будут соответствовать стоимости товаров в магазинах ритейлера.
Таким образом «М.Видео-Эльдорадо» планирует привлечь новую аудиторию, чей стиль потребления отличается от постоянных покупателей сети. По словам представителя группы, пользователи маркетплейсов обычно совершают небольшие покупки, но часто, а в магазины «М.Видео» потребители приходят за важными покупками.
Ранее «М.Видео-Эльдорадо» продавала свои товары только через собственные каналы, а также в маркетплейсе Goods.ru. В 2014 году основатель «М.Видео» Александр Тынкован заявлял, что товары на «Яндекс.Маркет» «в подавляющем большинстве являются контрафактными».
Витрина «М.Видео» открылась 27 апреля на Ozon, а «Эльдорадо» заработает 29 апреля. Всего на площадке появится около 20 000 товаров группы, а это примерно 80% ассортимента сети. Сообщается, что цены на Ozon будут соответствовать стоимости товаров в магазинах ритейлера.
Таким образом «М.Видео-Эльдорадо» планирует привлечь новую аудиторию, чей стиль потребления отличается от постоянных покупателей сети. По словам представителя группы, пользователи маркетплейсов обычно совершают небольшие покупки, но часто, а в магазины «М.Видео» потребители приходят за важными покупками.
Ранее «М.Видео-Эльдорадо» продавала свои товары только через собственные каналы, а также в маркетплейсе Goods.ru. В 2014 году основатель «М.Видео» Александр Тынкован заявлял, что товары на «Яндекс.Маркет» «в подавляющем большинстве являются контрафактными».
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