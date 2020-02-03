На одном из онлайн-форумов была выставлена на продажу база данных клиентов торговой сети «Лента». В ней содержатся около 90 тысяч строк с персональными данными.
Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что в базе находятся в основном данные клиентов из Москвы и Московской области, среди которых идентификатор, ФИО и номер телефона. Сообщается, что базу продает тот же пользователь, который ранее торговал данными клиентов сети «Красное и белое».
«Лента» уже начала проверку возможной утечки информации. Роскомнадзор направил соответствующий запрос в розничную сеть для получения пояснений по этой ситуации и причин.
Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что в базе находятся в основном данные клиентов из Москвы и Московской области, среди которых идентификатор, ФИО и номер телефона. Сообщается, что базу продает тот же пользователь, который ранее торговал данными клиентов сети «Красное и белое».
«Лента» уже начала проверку возможной утечки информации. Роскомнадзор направил соответствующий запрос в розничную сеть для получения пояснений по этой ситуации и причин.
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