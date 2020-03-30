Крупнейшие российские ритейлеры и онлайн-магазины выработали единую стратегию в условиях высокого риска распространения коронавируса COVID-19.
Компании договорились закрыть торговые залы в магазинах, расположенных во всех городах России, перестать принимать наличные средства и банковские карты и выдавать только заказы, оплаченные на сайтах. К этому соглашению присоединились Wildberries, «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, Lamoda, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, Boxberry, AliExpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и «Эконика».
«Мы обеспечиваем бесконтактную курьерскую доставку и бесконтактную выдачу интернет-покупок в магазинах, которые работают как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады (dark stores), если иное не определено локальными нормативными актами, торговый зал при этом закрыт», — прокомментировала пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо».
- Персонал пунктов выдачи должен носить медицинские маски и перчатки
- В пункте выдачи товаров должно присутствовать не более одного клиента
- Примерочные будут закрыты
- Выдавать заказы можно только в бесконтактном формате
- Во всех точках должны быть установлены санитайзеры
- Курьерская доставка должна быть бесконтактной
Следующим шагом ритейл планирует ограничить работу магазинов, торгующих продуктами питания и реализовывать такие товары аналогично электронике и одежды — через пункты выдачи с соблюдением жёстких санитарных норм. Основательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук уже призвала продовольственных ретейлеров перейти в режим пунктов выдачи товаров.
«Мы обращаемся к фуд-ритейлерам. Пожалуйста, не лукавьте, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньший контакт между людьми в ваших торговых залах. Мы все прекрасно знаем, что сейчас творится в ваших магазинах. Мы предлагаем вам присоединиться к нам и перевести все ваши магазины в режим пунктов выдачи заказов. У вас у всех есть онлайн-витрины. Пусть ваши покупатели заказывают и оплачивают продукты там и приходят в магазины только для того, чтобы забрать свои продукты», — сказала Бакальчук.
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