Сеть магазинов «М.Видео» обновила правила бонусной программы и урезала возможности использования накопленных бонусных рублей. Объявления об изменениях не было — пользователи узнали об этом постфактум, поэтому не успели потратить бонусы на то, что им было нужно. Многие из них оказались огорчены — особенно те, которые откладывали бонусы на покупку дорогостоящих товаров.
«М.Видео» как и прежде позволяет расходовать бонусные рубли на оплату до 50% от цены товара, но теперь ограничений стало больше. Отныне бонусы не получится применить при покупке устройств Apple, беспроводных наушников формата TWS, карты памяти, внешние и внутренние жёсткие диски, комплектующие для компьютеров, игровые консоли и аксессуары для них, а также консольные игры. Бонусы также не распространяются на товары, отмеченные знаком «Финальная цена» и товары от маркетплейс-партнёров «М.Видео», то есть сторонних компаний, которые используют сайт mvideo.ru в качестве торговой площадки.
Некоторые пользователи жалуются в соцсетях, что «ребята из «М.Видео» полностью убили бонусную программу, и главное — без предупреждений. Опечалены и те, кто накопил бонусами несколько десятков тысяч рублей и теперь не знают, на что их потратить. Примечательно, что ещё недавно «М.Видео» рекламировала на некоторых сайтах возможность оплаты бонусными рублями игр и аксессуаров для консолей.
Больнее всего эти нововведения бьют по перекупам, которые действуют по следующей схеме:
Получают бонусы, покупают ходовой товар, получают бонусы за покупку, перепродают товар ниже рыночной цены на вторичном рынке, снова покупают товар, опять перепродают его и так по кругу.
Часть таких перекупов фармит бонусы используя симкарточные фермы из нескольких десятков или сотен телефонов. Они массово регистрируют аккаунты, получают промо-бонусы и либо продают их, либо используют для получения скидок на товары, которые пользуются наибольшим спросом. Не секрет, что сейчас проще всего продаются устройства Apple и игровые консоли, а получение 50-процентной скидки открывало перекупам отличные возможности для заработка.
Экономика проста: купить гаджет за полцены, выложить его на условном Avito накинув несколько тысяч (или десятков тысяч рублей, если товар дорогой) и заработать на этой разнице. На Avito и других площадках выложено множество объявлений о продаже устройств, купленных в «М.Видео». Продавцы предлагают такие товары с большим дисконтом, что выгодно как для них, так и для покупателей, но не для магазина, который теряет клиентов и выручку из-за таких перекупщиков.
Вряд ли «М.Видео» теряет заметную долю выручку из-за таких схем, но желание сети магазинов ограничить скидки по программе лояльности на ходовые товары явным образом повлияет на покупки в том числе добропорядочных покупателей, которые честно копят баллы в надежде потратить их на что-то ценное.
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(те тоже сейчас чего-то изменили в БП). Бонусные программы, в первую очередь, стимулируют продажи. А их урезание неизбежно приведет к оттоку покупателей. Да и конкуренция, в лице тех же онлайн-маркет-плейсов, не дремлет и сейчас предложит что-нибудь интересное.