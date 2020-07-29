«Мегафон» запустил тестирование виртуальных SIM-карт (eSIM). Услуга подразумевает визит в офис оператора, удалённо подключиться к ней пока нельзя.
В настоящее время заявки на подключение собирают только в московском флагманском салоне «МегаФона» в ТЦ «Метрополис» (Ленинградское ш., 16А стр 4), а с 3 августа их начнут принимать в других салонах, в том числе в регионах (каких именно, не уточняется).
«Мы действительно работы по тестированию технологии eSIM. Во флагманском магазине „Мегафона“ в Москве начался сбор заявок на подключение к eSIM для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», — передаёт ТАСС слова представителя «МегаФона».
Технология eSIM позволяет пользоваться услугами оператора без физической SIM-карты. Она доступна только на определённых моделях смартфонов.
Разрешения на работу с eSIM в России есть операторов Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл». МТС планирует полноформатный запуск этой технологии для всех желающих, в том числе с возможностью удалённого подключения без визита в салон.
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В общем ждём, все будет)
Поэтому разумно, что пока только в центральном салоне связи, чтобы не было большого потока желающих.