МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом «Солнце Москвы»

Фархад
МегаФон

Один из крупнейших российских операторов связи МегаФон установил новое инфраструктурное оборудование на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» в историческом центре столицы. Теперь абоненты всегда будут на связи, даже находясь на 140-метровой высоте крупнейшего в Европе колеса обозрения.

По данным МегаФона, мобильный трафик на территории «Солнца Москвы» в январе 2024-го вырос на 76% относительно января прошлого года. С учётом этого связисты запустили современный телеком-объект, поддерживающий диапазон LTE-1800, чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи в центре притяжения парка ВДНХ.

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Ранее при подъеме на высоту посетители аттракциона на время оставались без связи и были вынуждены ждать спуска, чтобы ответить на срочные звонки и сообщения. Для справки: один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Благодаря усовершенствованию сети, абоненты могут не только разговаривать по телефону, но и делиться фотографиями, видео или вести прямые трансляции с высоты 140 метров. При этом скорость мобильного интернета будет достигать 195 Мбит/с.
 
«С момента открытия новой достопримечательности столицы территорию “Солнца Москвы” посетили больше 8 миллионов абонентов МегаФона, 1 млн из которых — только в январе и феврале 2024 года. Площадка стала важной частью мегаполиса, ни на секунду не перестающего меняться в лучшую сторону. Мы поддерживаем этот тренд, поэтому добавили городу новое техническое решение, готовое к кратному росту абонентской активности даже в дни и часы пиковой нагрузки», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
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Комментарии

+156
Nixon
Нуу... билет на это колесо обозрения стоит не дёшево, приходишь туда с целью насладиться видами.. можно же оторваться от мобильника (интернета в частности) на эти 18 минут
Сегодня в 11:32
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+854
Paspartu Nixon
Так себе виды
2 часа назад в 13:43
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st00p1dm0nkey
+4269
st00p1dm0nkey
Обеспечил и обеспечил
Сегодня в 12:32
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