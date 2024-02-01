МегаФон подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье

«Особая экономическая зона “Дубна” – это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. Здесь работают более 7 тысяч специалистов, которым необходима качественная цифровая инфраструктура и беспрерывный доступ к различных онлайн-сервисам. Уверен, наши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов ОЭЗ и помогут им совершить больше прорывных технических открытий», — отмечает директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Один из крупнейших операторов связи МегаФон обеспечил высокоскоростной связью правый берег особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна».Теперь компаниям-резидентам ОЭЗ, большая часть из которых — крупные производства, доступен быстрый интернет, качественные звонки и возможность подключения умных устройств даже в технических помещениях.Ранее в этой части ОЭЗ сети 4G не работали. С установкой необходимого телеком-оборудования пользователям стали доступны диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, обеспечивающие высокую скорость и хорошую проникающую способность сотового сигнала через плотную застройку. Установленные базовые станции позволили высокотехнологичным компаниям-резидентам получить стабильную мобильную связь и быстрый интернет.Кроме того, эти изменения в инфраструктуре обеспечили всю правобережную территорию ОЭЗ площадью 92 га технологией VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую четкость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общении в мессенджерах. С помощью нового оборудования резиденты могут адаптировать под нужды бизнеса различные умные устройства: от кондиционеров и освещения до специального оборудования и систем безопасности, что делает помещения ОЭЗ намного более удобными и современными.Развитие сетевой инфраструктуры в ОЭЗ важно и для соседней Тверской области. Теперь жители Кимр и Конаково, работающие на производствах компаний-резидентов, смогут пользоваться качественной связью и высокой скоростью мобильного интернета.ОЭЗ «Дубна» — крупнейшая в России по числу присутствующих компаний особая экономическая зона. С момента основания в 2005 году в ней «поселились» 163 резидента, из них 9 компаний были созданы при участии иностранного капитала. Все они занимаются разработками в ядерно-физической, информационной, биологической, медицинской и других сферах. В прошлом году компаний особой зоны вложили в свои проекты рекордные инвестиции — более 9,2 млрд рублей.