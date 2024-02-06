Исследование Мегафона: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год

Артем
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В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%. Популярность и продажи умных колонок, поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт‑розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно.

Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Также выросла популярность к прочим смарт‑устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

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Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт‑чайников увеличилось на 34% год к году.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт‑Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза.

«Мы видим, что в России неуклонно растёт интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт‑часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо‑активности производителей», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
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