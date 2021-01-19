Оператор даст возможность лично убедиться в качестве самого быстрого мобильного интернета в России, по версии OOKLA Speedtest. Протестировать интернет бесплатно можно в течение месяца без ограничения трафика. Оплачивать нужно только абонентскую плату согласно выбранному тарифному плану.
До 1 марта 2021 года включительно новым абонентам при переходе в «МегаФон» и текущим абонентам при переходе на актуальные тарифы линейки «Всегда на связи #БезПереплат» автоматически предоставляется безлимитный интернет на месяц. Для текущих абонентов тарифов «Без Переплат» и «Включайся» опция будет доступна в ближайшее время в рамках персональных предложений в личном кабинете на сайте и в приложении «МегаФона».
Высокие скорости мобильного интернета «МегаФона» позволяют использовать его дома как основной интернет-канал или организовать удаленное рабочее место — за городом и в поездках по России. Абоненты «МегаФона» могут заниматься привычными делами: от серфинга, гейминга и просмотра онлайн-видео до рабочих моментов — быстрого скачивания обновлений и передачи тяжелых файлов. Возможность раздавать мобильный интернет на любое количество устройств позволит просматривать контент со смартфона, планшета или ноутбука.
В 2020 году «МегаФон» четвертый год подряд стал лидером по скорости мобильного интернета в России, по данным международной компании Ookla. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории России. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь. В целом по России средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 мс. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге — 29,29 Мбит/с, Новосибирске — 42,95 Мбит/с, Самаре — 27,52 Мбит/с.
Подробнее о тест-драйве — на сайте «МегаФона».
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