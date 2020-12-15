«МегаФон» дарит год безлимитного интернета при покупке гаджета в своих салонах и интернет-магазине.
С 30 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года при покупке нового iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max в салонах связи и интернет-магазине shop.megafon.ru клиенты получат вместе с новым устройствам год мобильного интернета в подарок. Акция действует для всех абонентов тарифов «Включайся!» (кроме «Открывай»), действующих и новых абонентов линейки тарифов «#БезПереплат» при обработке заказа специалистом или при получении заказа в салоне.
Ситуации использования Ночного режима в рекламном ролике знакомы каждому: свидание до закрытия кафе, внезапный салют и праздник с тортом и свечками. Но теперь, с новым iPhone не нужно быть топ-блогером со сложным оборудованием, чтобы получить крутой ночной снимок. При этом все фотографии, показанные в ролике, действительно были сняты на iPhone 12 прямо на площадке и не обрабатывались в сторонних редакторах.
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С 30 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года при покупке нового iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max в салонах связи и интернет-магазине shop.megafon.ru клиенты получат вместе с новым устройствам год мобильного интернета в подарок. Акция действует для всех абонентов тарифов «Включайся!» (кроме «Открывай»), действующих и новых абонентов линейки тарифов «#БезПереплат» при обработке заказа специалистом или при получении заказа в салоне.
Ситуации использования Ночного режима в рекламном ролике знакомы каждому: свидание до закрытия кафе, внезапный салют и праздник с тортом и свечками. Но теперь, с новым iPhone не нужно быть топ-блогером со сложным оборудованием, чтобы получить крутой ночной снимок. При этом все фотографии, показанные в ролике, действительно были сняты на iPhone 12 прямо на площадке и не обрабатывались в сторонних редакторах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru