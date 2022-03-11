Крупное обновление Telegram: менеджер загрузок, меню вложений и прямые трансляции





Разработчики обновили Telegram. В мессенджере появилось управление загрузками, выбор порядка фотографий и видео в альбомах, возможность телевещания через каналы и другие нововведения.



Менеджер загрузок



В Telegram можно делиться документами любого формата размером до 2 гигабайт на файл — и бесплатно пользоваться неограниченным облачным хранилищем. В поиске появилась новая вкладка «Загрузки», на которой можно увидеть все скачиваемые в данный момент, а также недавно загруженные медиа и файлы. Можно поставить на паузу и перезапустить загрузки, а также повысить приоритет для скачивания того или иного файла или перейти к чату, в котором он был отправлен.



Новое меню вложений



При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно просмотреть получившийся альбом, изменить порядок материалов перед отправкой, убрать лишние или быстро добавить к альбому подпись. Меню вложений в приложении для iOS перешло на новый дизайн, который ранее был на Android. Перейти к камере из галереи стало проще, а новая панель навигации позволяет переключаться между фотографиями, файлами, геопозицией и другими типами вложений. В разделе «Файлы» можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.



Полупрозрачный интерфейс на Android



В ночном режиме фон, стикеры и мультимедиа просвечивают через полупрозрачные элементы интерфейса. В приложении Telegram для iOS полупрозрачные элементы интерфейса используются с июня 2021 года.



Новый интерфейс авторизации



Интерфейс для входа в аккаунт на Android и macOS обновлен и дополнен плавными анимациями. На Android можно увидеть появление цифр при вводе кода. В Telegram для macOS появились анимации на экране для входа через QR-код. В приложениях Telegram можно параллельно подключить несколько учетных записей с разными номерами телефона. Приложение для macOS теперь позволяет открыть несколько учетных записей в разных окнах.



Ссылки по номеру телефона



Теперь можно поделиться с друзьями прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу откроет чат в Telegram, если вы разрешили в настройках конфиденциальности находить вас по номеру телефона).



Трансляции с помощью других приложений



В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей. Администраторы групп и каналов могут использовать для управления трансляциями такие программы, как OBS Studio или XSplit Broadcaster. Чтобы использовать программы для трансляций, создайте новый видеочат в группе или трансляцию в канале, нажмите кнопку «Начать» и скопируйте появившуюся информацию в нужную программу. Для просмотра трансляций понадобится обновленная версия Telegram.



Обновленные страницы t.me



Даже не будучи зарегистрированными в Telegram, пользователи интернета могут просматривать публичные профили, сообщения и целые публичные каналы с помощью ссылок t.me. Был обновлён дизайн этих страниц — добавлены фоны и другие элементы, которые доступны пользователям веб-версии Telegram.

