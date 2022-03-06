Две крупнейшие международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о том, что присоединяются к санкциям против России и уходят с российского рынка. Об этом сообщают несколько отечественных СМИ со ссылкой на заявления самих систем, а также крупных банков.
Что это означает?
Дебетовые и кредитные карты платежных систем Visa и MasterCard выпускали — эмитировали — почти все популярные российские банки. Иметь такую карту было стандартом, поскольку ею можно было пользоваться как в РФ, так и за границей.
Теперь же карты Visa и MasterCard (далее — MC) уходят из России. Это означает, что после 10 марта 2022 года карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками перестанут работать за границей. Кроме того, банки не смогут больше выдавать новые карты Visa/MC, или перевыпустить истекшие.
Что с моими деньгами?
Ничего. Буквально. Деньги хранятся на расчетном счету вашего банка, а не на картах. Карта служит «посредником» между вашим банковским счетом и получателем платежа/перевода. То есть, уход Visa и MasterCard из России никак не повлияет на сохранность ваших средств в безналичном формате. Они останутся на счетах ровно в том виде, что и раньше.
Моя карта заблокируется?
Нет. Согласно заявлению Центробанка РФ, активные (уже выпущенные) карты Visa и MasterCard продолжат работать внутри России до конца своего срока действия. Дело в том, что внутри страны транзакции по ним будут осуществляться посредством отечественной системы НСПК — Национальной системы платежны карт — и зарубежная инфраструктура при этом не задействуется. Это значит, что для вас внутри страны в ближайшее время не изменится практически ничего.
А что изменилось-то?
- Во-первых, вы больше не сможете получить новую карту Visa/MC в России и от российского банка.
- Во-вторых, ваша карта этих платежных систем, выпущенная российским банком, после 10 марта перестанет работать за границей; зарубежные карты Visa/MC перестанут работать внутри России. Это касается платежей и снятия наличных в банкоматах.
У меня на днях закончится карта Visa/MC, что делать?
Прежде всего, не паниковать. Давайте разбираться.
- Во-первых, решение об уходе Visa/MC из России еще не вступило в силу, и вы можете перевыпустить карту этих платежных систем до 10 марта (этот срок обозначил Альфа-банк в своем официальном комментарии сегодня утром). Так что при большом желании (и подходящем графике работы банков) можно успеть.
- Во-вторых, не факт, что такая карта вам теперь необходима. Ведь основное преимущество такой карты — международная доступность — теперь ликвидировано. Получается, что стремглав торопиться и любой ценой получать себе «пластик» этих платежных систем россиянам теперь бессмысленно.
- В-третьих, некоторые банки — как минимум, Альфа-банк — автоматически перевыпустили все истекающие карты Visa/MC, как только получили новость об их уходе из страны. Возможно, ваш банк тоже это сделает.
Оформляйте карту «МИР» в своем банке. Теперь именно она будет служить посредником между вашим банковским счетом и получателем платежа/перевода. И, между прочим, она хорошо выполняет свои задачи.
Операции внутри страны прекрасно проводятся через отечественную платежную систему «МИР», поэтому никакой разницы вы, скорее всего, не почувствуете. Подавляющее большинство российских банков предоставляют возможность получить карту «МИР» — а некоторые эмитируют вообще только их (да, РНКБ?). Более подробно на эту тему мы рассуждали вот в этом материале.
Что с Apple Pay / Google Pay?
Пока что ни Apple, ни другие вендоры не делали никаких заявлений по этому поводу. Как минимум, оплата картами «МИР» через Apple Pay или Mir Pay должна функционировать нормально. Будут ли работать в смартфонах текущие карты Visa/MC российских банков — пока неизвестно.
Центробанк РФ опубликовал уточнение, что карты Visa и MasterCard российских банков не будут работать с Apple Pay / Google Pay.
Мы дополним информацию, как только она появится.
А как же платежи онлайн?
Здесь сложнее. Сейчас объясню.
Разделим этот вопрос пополам и рассмотрим отдельно обе половинки.
- Во-первых, российские маркетплейсы — к ним относятся Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет и другие. Все эти магазины уже давно внедрили возможность оплаты отечественными методами: картами «МИР», через СБП или тот же SberPay. Короче говоря, покупки в российских маркетплейсах проблем не доставят, всё будет работать штатно.
- Во-вторых, зарубежные магазины. Таковых немало, и с ними могут быть трудности. Начнем с того, что немало зарубежных онлайн-магазинов и без того приостановили работу в РФ или вовсе закрылись — например, на сайтах Apple, ASOS и прочих купить пока ничего не получится. Но тот же AliExpress всё еще работает и доставляет товары в Россию. С ним проблем быть не должно: вот уже пару лет AliExpress принимает оплату картами «МИР».
Я нахожусь за границей или собираюсь туда. Забыть про банковские карты?
За границей последствия сегодняшних новостей вы почувствуете особенно сильно. После 10 марта 2022 года ваши российские карты Visa и MasterCard никак не помогут вам в другой стране и превратятся в бесполезный пластик. Впрочем, взять с собой их всё же нужно — мало ли что будет завтра.
В некоторых странах уже сейчас работает российская платежная система «МИР». На данный момент в их числе Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Это значит, что вы можете воспользоваться там российской пластиковой или виртуальной картой этой системы. Кроме того, «Альфа-банк» сообщил своим клиентам, что их текущие карты Visa/MC будут без проблем работать там, где поддерживается «МИР» — скорее всего, банк каким-то образом переключил свои карты с Visa/MC на «МИР» (утверждать не буду, ибо подробности неизвестны).
Если же карты «МИР» у вас нет, или там, где вы находитесь, она не работает, то рекомендуем как можно скорее снять столько наличных, сколько вам может понадобиться до отъезда, а также оплатить все планируемые траты за рубежом (например, отели или бронь авто).
К слову, для будущих «загранцов» существует еще один вариант — выпустить кобрендинговую карту «МИР»-UnionPay. Такая карта будет работать в большинстве стран мира, но далеко не каждый банк их выпускает. Например, «Сбербанк» и «Тинькофф» сообщили, что в ближайшее время начнут эмитировать такие карты. Уточните этот момент в службе поддержки своего банка.
Поскольку новости появляются каждый час, то этот материал мы будем дополнять или исправлять. Заглядывайте периодически
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Оглядываясь на опыт Китая в этой сфере осмелюсь предположить что в ближайшие пару лет появится ещё несколько платёжных систем, некоторые из которых будут международными.