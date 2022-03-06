e-Katalog


Компания Nadavi.net, которой принадлежит популярный в России и странах СНГ сервис e-Katalog, решила закрыть его на территории РФ. Об этом сообщают возмущенные пользователи на профильных форумах, а также на Pikabu.

Пользователи и партнеры платформы e-Katalog обратили внимание, что её официальный сайт перестал открываться на территории России. Попытка зайти на него заканчивается ошибкой ERR_CONNECTION_REFUSED или же «Сайт не позволяет установить соединение». Отмечается, что эту площадку создали несколько украинцев.

В режиме инкогнито и с включенным VPN зайти на него можно, но вывести свои деньги, если они там были — никак. Вебмастеры из России жалуются, что у многих остались на счету e-Katalog тысячи долларов в качестве оплаты за их работу, а при обращении в поддержку их буквально «посылают» матом. В примечаниях к последнему обновлению мобильного приложения e-Katalog указано, что сервис уходит из России.

E-каталог

Похожая ситуация сложилась у тех, кто пытался что-то приобрести через эту платформу. В ряде случаев пользователи могли купить товар прямо на e-Katalog-e, не переходя на сайт магазина; судя по всему, при этом оплату также обрабатывал именно e-Katalog.

Покупатели из РФ пожаловались в сети, что их деньги за товары «зависли», а от администрации сервиса приходят ответы вроде «Это санкции за события в Украине». При этом никаких официальных санкций власти этому сервису вводить не предписывали. Возможно, что сервис решил «прокатить» российских партнеров и пользователей по своей инициативе. Нечто подобное ранее сделал кэшбэк-сервис Letyshops

екаталог

Сервис e-Katalog является каталогом-посредником между покупателем и магазином. Он создавался для поиска каких-то товаров в разных магазинах с удобными фильтрами. В России с ним сотрудничали многие крупные сети вроде «М.Видео» и «Эльдорадо». Кроме того, сервис рекламировали множество российских и украинских блогеров. 



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Источник:

pikabu pikabu

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