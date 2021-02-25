Журналист РБК обнаружил в Play Маркете приложение TDM Messenger, которое было разработано структурой мэрии Москвы и предназначено для безопасной коммуникации чиновников.
TDM Messenger появился в Play Маркете в июле 2020 года и последний раз был обновлён 20 декабря. В описании указано, что в этом приложении можно переписываться в чатах, обмениваться фотографиями и видео, а также совершать голосовые вызовы и видеозвонки (как личные, так и групповые). Также же утверждается, что приложение обеспечивает «шифрование голосовых звонков и сообщений согласно национальным стандартам», предоставляет «инструменты журналирования и аудита», а данные хранит «в доверенном дата-центре».
Судя по кэшу поисковиков, изначально TDM Messenger был опубликован компанией ID Partner. На её сайте есть информация о мессенджере, который позиционируются в качестве «полноценной замены Telegram и Skype». Внешне этот мессенджер выглядит точно так же, как приложение Frisbee, которое было выпущено в июле 2020 года белорусской компанией Synesis.
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Создали свой мессенджер. В целом сейчас это не так сложно сделать.
Многие из нас встречали так называемые бестолковые приложения , скачав которые понимаешь что оно не работает или хрень полная, в крайнем случае вас раскрутят на деньги.
Так вот, некоторые из этих приложений так сказать «служебные»