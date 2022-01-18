Microsoft продолжает скупать игровые студии для собственных проектов и развития подписки Xbox Game Pass. В минувшем году к ним присоединилась Besthesda, подарившая такие блокбастеры как Doom, Wolfenstein и Skyrim. На этот раз корпорация замахнулась на Activision.Об этом глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил в официальном блоге. Частью команды Xbox станут разработчики таких значимых игр как: Call of Duty, Diablo, Warcraft, Starcraft, Crash Bandicoot, Overwatch, Hearthstone, Guitar Hero и многие другие. Так же в пресс-релизе сказано, что пока сделка не совершена, обе компании продолжат работать независимо друг от друга. После заключения соглашения Activision Blizzard будет полностью принадлежать Microsoft.В планах Фила Спенсера включить в подписку Xbox Game Pass как новые, так и ставшие классикой игры от Activision. Если верить источнику, сумма сделки составила почти 70 миллиардов долларов, а на сторону Microsoft перейдет около 10 тысяч сотрудников со всего мира.