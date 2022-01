Sony начинает потихонечку перестраивать свой сервис PlayStation Plus в нечто похожее на Xbox Game Pass. Глава Xbox Фил Спенсер не обеспокоен грядущей конкуренцией. Он ожидал, что рано или поздно компании начнут использовать подобную модель распространения игр и считает это правильным решением.Как считает Спенсер, главное — это дать право выбора. Дать возможность играть где хочется и когда хочется, будь то консоли, ПК или облачный гейминг. Мы не создали что-то инновационное. Мы используем все преимущества, развиваемся, и это позволяет нам быть на шаг впереди. Когда мы видим, как другие компании начинают использовать подобные решения, это придает нам сил для создания новых, качественных игр.Если верить слухам, Sony планирует полностью отказаться от подписки PlayStation Now, а PlayStation Plus будет делиться на три варианта, как и у Xbox Game Pass. Первый — идентичен стандартному PS Plus, позволяющий играть в большинство он-лайн игр. Второй — предоставляет доступ к расширенной библиотеке для PS4 и PS5. Третий — добавит возможность потоковой передачи и коллекцию классических тайтлов для PS1, PS2, PS3 и PSP. Последний вариант максимально схож с подпиской Xbox Game Pass.