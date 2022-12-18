Xbox Игры

Microsoft может добавить в Xbox Game Pass рекламу. Но есть и плюсы

Артем
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Рекламные ролики будут проигрываться перед запуском игр. Об этом сообщает портал Windows Central.

Согласно источнику технологический гигант рассматривает возможность запуска удешевленного игрового тарифа. Предположения выдвигаются на основании опросника, который якобы был разослан некоторым пользователям. Из него следует, что бюджетный Game Pass будет стоить почти 3 евро, в тот момент, как стандартный тариф обходится в 7 евро.

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Библиотека игр будет доступна в полной мере, однако подписка предоставляется только на одно устройство — поделиться аккаунтом или играть с ПК одновременно не получится. 

На данный момент Microsoft не подтвердила подлинность списка.
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Источник:
Windows Central
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