6 новинок кино, которые уже можно найти в хорошем качестве

Мы снова собрали несколько новинок кинематографа, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, зовите друзей и близких на просмотр.
Помнить
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 6.8
Режиссер: Ли Иль-хён
В ролях: Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик, Чон Сун-вон, Ли Сын-джун и другие.
80-летний старик страдает прогрессирующей болезнью Альцгеймера. На его пальцах вытатуированы имена. Это имена людей, виновных в гибели его семьи во времена японской оккупации. Вместе с молодым напарником он отправляется свести счеты с теми, кто разрушил его жизнь
Сердце Пармы
Жанр: фэнтези
Рейтинг IMDb: 5.6
Режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко и другие.
Князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, принадлежащих разным мирам и разным богам. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии преодолевает все преграды, запуская маховик рока. В руках князя будущее родной Пармы, где сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.
Фабельманы
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 8.1
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Гэбриел ЛаБелль, Дженни Берлин и другие.
Сэмми Фебельман вырос в Аризоне после Второй мировой войны. Однажды, молодому человеку открывается семейную тайна, которая переворачивает всё с ног на голову. Он начинает изучать, как сила кино влияет на его судьбу и помогает ему увидеть истинную правду.
Пиноккио Гильермо дель Торо
Жанр: фэнтези, семейный, драма, музыкальный, мультфильм
Рейтинг IMDb: 7.9
Режиссер: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон
В ролях: Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Берн Горман, Рон Перлман и другие.
Кукольная интерпретация одноименной сказки Карло Коллоди от Гильермо дель Торо. Пиноккио всегда мечтал стать настоящим мальчиком. Понимая, что не может заменить старику его умершего сына, он уходит из дома. За порогом родного дома его ждут невероятные приключения в очень жестоком мире.
Кривые линии Господа
Жанр: детектив, триллиер
Рейтинг IMDb: 7.0
Режиссер: Ориол Паоло
В ролях: Барбара Ленни, Эдуард Фернандес, Лорето Маулеон, Хавьер Бельтран, Пабло Дерки и другие.
Частный детектив Алиса Гулд проникает в психиатрическую лечебницу, претворяясь пациентом с паранойей, чтобы выяснить загадочные обстоятельства гибели заключенного. Она погружается в тайный мир закрытой клиники, в которой не всё как в привычной реальности. Со временем безумие вокруг Алисы начинает поглощать ее истинную личность.
Банши Инишерина
Жанр: драма, комедия
Рейтинг IMDb: 8.1
Режиссер: Мартин МакДона
В ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон, Барри Кеоган, Гари Лайдон и другие.
Сценарий фильма основан на пьесе Мартина Макдонаха из его ирландского цикла, которая ещё не публиковалась. Главные герои притчи — двое друзей, живущих на острове, между которыми внезапно возникает конфликт. Действие происходит в 1920-е годы, на фоне ирландской гражданской войны.