6 новинок кино, которые уже можно найти в хорошем качестве

Помнить

Сердце Пармы

Фабельманы

Пиноккио Гильермо дель Торо

Кривые линии Господа

Банши Инишерина

Мы снова собрали несколько новинок кинематографа, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, зовите друзей и близких на просмотр.триллер, драма6.8Ли Иль-хёнЛи Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик, Чон Сун-вон, Ли Сын-джун и другие.80-летний старик страдает прогрессирующей болезнью Альцгеймера. На его пальцах вытатуированы имена. Это имена людей, виновных в гибели его семьи во времена японской оккупации. Вместе с молодым напарником он отправляется свести счеты с теми, кто разрушил его жизньфэнтези5.6: Антон МегердичевАлександр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко и другие.Князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, принадлежащих разным мирам и разным богам. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии преодолевает все преграды, запуская маховик рока. В руках князя будущее родной Пармы, где сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.драма: 8.1Стивен СпилбергМишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Гэбриел ЛаБелль, Дженни Берлин и другие.Сэмми Фебельман вырос в Аризоне после Второй мировой войны. Однажды, молодому человеку открывается семейную тайна, которая переворачивает всё с ног на голову. Он начинает изучать, как сила кино влияет на его судьбу и помогает ему увидеть истинную правду.фэнтези, семейный, драма, музыкальный, мультфильм: 7.9: Гильермо дель Торо, Марк ГустафсонЮэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Берн Горман, Рон Перлман и другие.Кукольная интерпретация одноименной сказки Карло Коллоди от Гильермо дель Торо. Пиноккио всегда мечтал стать настоящим мальчиком. Понимая, что не может заменить старику его умершего сына, он уходит из дома. За порогом родного дома его ждут невероятные приключения в очень жестоком мире.детектив, триллиер7.0Ориол ПаолоБарбара Ленни, Эдуард Фернандес, Лорето Маулеон, Хавьер Бельтран, Пабло Дерки и другие.Частный детектив Алиса Гулд проникает в психиатрическую лечебницу, претворяясь пациентом с паранойей, чтобы выяснить загадочные обстоятельства гибели заключенного. Она погружается в тайный мир закрытой клиники, в которой не всё как в привычной реальности. Со временем безумие вокруг Алисы начинает поглощать ее истинную личность.драма, комедия8.1Мартин МакДонаКолин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон, Барри Кеоган, Гари Лайдон и другие.Сценарий фильма основан на пьесе Мартина Макдонаха из его ирландского цикла, которая ещё не публиковалась. Главные герои притчи — двое друзей, живущих на острове, между которыми внезапно возникает конфликт. Действие происходит в 1920-е годы, на фоне ирландской гражданской войны.