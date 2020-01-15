Компания Microsoft официально выпустила обновлённую версию браузера Edge, в основе которой лежит движок от Chromium. Пользователи Windows и macOS могут установить её вручную, а через какое-то время она автоматически заменит собой старую версию Edge на Windows 10.
IT-специалисты компаний могут не напрягаться: для корпоративных сборок Windows 10 автозамены старой версии Edge на новую и смены браузера по умолчанию не произойдёт.
Новый Edge стал заметно быстрее, получил дополнительную информационную защиту, а также несколько новых возможностей, в том числе режим эмуляции Internet Explorer для работы с сайтам, которые полноценно функционируют только с IE. В скором времени в Edge также появятся «коллекции» с возможностью создавать из веб-страниц документы и делиться ими с другими пользователям (в бета-версии Edge «коллекции» уже есть).
Для быстроты работы из движка от Chromium были вырезаны почти все компоненты, обеспечивающие связь с сервисами Google, однако сохранилась полноценная поддержка расширений для Chrome (чего не было в старом Edge).
На Windows 10 новый Edge будет распространяться чрез «Центр обновления Windows» вместе с другими апдейтами. При этом не исключено, что операционная система самовольно сменить браузер по умолчанию или будет спрашивать пользователя, какой браузер использовать для работы с сайтами. Если вы не хотите, чтобы обновлённый Edge появился на вашем компьютере вопреки вашей воле, воспользуйтесь специальной утилитой, о которой мы рассказывали на нашем сайте.
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