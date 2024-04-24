Microsoft передумала блокировать россиян

Александр


По данным ТАСС, компания Microsoft продолжила сотрудничать с российскими компаниями и по-прежнему предоставляет им доступ к своим сервисам, продлевая лицензии на использование. Ранее сообщалось, что сервисы Microsoft будут закрыты для российских организаций после 20 марта.

Известен даже список сервисов и программ, которые Microsoft планировала заблокировать в России, причём среди них есть и те, что предназначены не только для корпоративных, но и для частных пользователей. Один из российских партнёров Microsoft компания Softline отмечает, что ни в марте, ни в апреле блокировок не наблюдалось, а сейчас даже стало можно продлевать лицензии, хотя делать это рискованно из-за вероятности лишиться денег, если Microsoft всё же решит закрыть доступ к своим сервисам.

Microsoft планировала заблокировать в России сервисы и программы для управления бизнес-процессами, корпоративного учета, автоматизации, бизнес-анализа, управления проектами и IT-средой, совместной работы, мониторинга сервисов, к приложениям для сотрудников и для планирования ресурсов предприятий. Эти ограничения объяснялись введением 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении России от 19 декабря 2023 года, которые запрещают поставку в РФ программ для бизнеса и аналитики.

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