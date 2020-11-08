Компания Microsoft обновила приложение «Ваш телефон» на Windows 10 — теперь в нём гораздо удобнее и проще работать с приложениями для Android. Обновление доступно в рамках программы Windows Insider, то есть тестируется и в скором времени станет доступно всем пользователям.
«Ваш телефон» теперь позволяет запускать несколько Android-приложений с сопряжённого с компьютером смартфона, причём можно менять расположение этих окон на экране и масштабировать их, меняя размер и соотношение сторон. Самое прекрасное — приложения работают в нативных окнах Windows 10 без видимых признаков того, что они запущены в эмуляторе.
Впрочем, это явно программное ограничение, и есть вероятность, что однажды оно будет снято, благодаря чему обладатели любых смартфонов смогут запускать Android-приложения и игры на своих ПК без использования эмуляторов. Безусловно, это было бы очень удобно и фактически стёрло бы границы между платформами.
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В принципе работает. Но ещё пока сыровато. Можно звонить через микрофон компьютера. СМС-ки пока можно читать и писать, но удалять пока нельзя. Те же приложения пока не масштабировались, были неудобные, ибо ничем не отличались от таковых в телефоне (по сути просто экран телефона, отображенный на мониторе). Посмотрим, как будет после обновления.
Пока не получается переключить раскладку клавиатуры. В настройках как будто возможно и доступно. Но не срабатывает.
Го в общем потенциал есть. Допилят — будет хорошо!
Вот тогда бы все прочитали.
А так, как сейчас — это даже не интересно.
"... теперь в нём гораздо удобнее и проще работать с приложениями для ANDROID."
Apple... Android... мдааааа. Не, ну это фейл... Я вообще не могу понять как такое могло произойти...