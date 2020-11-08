Android и Windows 10

Компания Microsoft обновила приложение «Ваш телефон» на Windows 10 — теперь в нём гораздо удобнее и проще работать с приложениями для Android. Обновление доступно в рамках программы Windows Insider, то есть тестируется и в скором времени станет доступно всем пользователям.

«Ваш телефон» теперь позволяет запускать несколько Android-приложений с сопряжённого с компьютером смартфона, причём можно менять расположение этих окон на экране и масштабировать их, меняя размер и соотношение сторон. Самое прекрасное — приложения работают в нативных окнах Windows 10 без видимых признаков того, что они запущены в эмуляторе.

Конечно, всё не может быть настолько идеально без каких-либо условностей. Самое главное ограничение заключается в том, что стриминг мобильных приложений на компьютере поддерживается только относительно свежими флагманами и середнячками Samsung и недоступен на устройствах других производителей.

Список поддерживаемых смартфонов

Впрочем, это явно программное ограничение, и есть вероятность, что однажды оно будет снято, благодаря чему обладатели любых смартфонов смогут запускать Android-приложения и игры на своих ПК без использования эмуляторов. Безусловно, это было бы очень удобно и фактически стёрло бы границы между платформами.


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