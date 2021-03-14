





Windows 10 поставляется с большим набором предустановленных приложений. Часть из них можно назвать рекламой, а часть используется лишь очень небольшим количеством пользователей. И именно от последнего софта компания Microsoft решила избавиться.Так, в последних бета-версиях апдейта Windows 10 21H2, который должен выйти для всех пользователей ближе к концу этого года, из системы исчезли такие программы, как 3D Viewer и Paint 3D, а также связанная с ними папка в проводнике «Объемные объекты». Напомним, что появились они в Windows 10 пару лет назад с «обновлением для создателей контента» Creators Update, и позволяли силами системы создавать различные 3D-изображения и анимации.Разумеется, такая функция нужна очень небольшому числу пользователей Windows 10, так что Microsoft удалит этот софт из будущих версий системы вместе с Math Input Panel, которая нужна для рукописного ввода формул, что также требуется далеко не всем людям. Но, разумеется, если этот софт вам все же нужен, его можно будет бесплатно поставить из Microsoft Store. Также эти программы не удалятся при обновлении до Windows 10 21H2 с предыдущих версий системы, однако их все еще можно будет удалить самостоятельно.