11 сентября компания Apple анонсировала крупные изменения в правилах размещения приложений в App Store. В том числе она разрешила размещать приложения игровых сервисов, вроде Microsoft Project xCloud и Google Stadia.
Компания Google не стала комментировать эти изменения, а Microsoft оказалась не очень довольна новыми правилами.
Apple не против того, чтобы разработчики размещали в App Store приложения с каталогом игр от разных издателей, но требует, чтобы в листинге магазина присутствовали отдельные страницы для каждой игры. По мнению компании, это позволит ей следить за качеством контента, ведь каждая игра будет проходить модерацию, а пользователи смогут оставлять оценки и отзывы о каждом проекте по отдельности. При этом Apple сохранит возможность взимать комиссионные отчисления с покупок в таких играх.
Комментарий Microsoft:
Apple по-прежнему предлагает плохой пользовательский опыт. Геймеры хотят сразу перейти к игре из своего каталога в рамках одного приложения, как это происходит с фильмами или песнями, и они не должны быть вынуждены загружать более 100 приложений, чтобы сыграть в отдельные игры. Мы стремимся ставить геймеров в центр всего, что мы делаем, и обеспечение отличного опыта использования — основа нашей миссии.
Очевидно, Microsoft пока не решила, будет ли она размещать приложение Project xCloud в App Store. Не исключено, что компания будет добиваться дополнительных послаблений лично для себя или для всех разработчиков. В случае с Netflix и Disney Plus всё работает иначе — Apple не требует от них выпускать каждое конкретное видео в App Store отдельно и не взимает комиссию с покупок такого контента.
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