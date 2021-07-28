Windows 11

Компания Microsoft раскрыла, по какому принципу её новая операционная система Windows 11 будет получать обновления. Отличий от Windows 10 немного — апдейты будут поступать примерно так же, как раньше.

Во второй вторник каждого месяца (так называемый Patch Tuesday) Microsoft будет рассылать обновления безопасности, они скачивают и устанавливаются автоматически, после их установки требуется перезагрузка, а в некоторых случаях невозможно выключить или перезагрузить компьютер без их установки.

Microsoft также планируется выпускать на третьей или четвёртой неделе каждого месяца сервисные обновления, которые будут называться C или D. Их установка необязательна, пользователь сможет сам решать, нужно ли получать их настолько оперативно или можно отложить их установку до Patch Tuesday. Кроме того, по-прежнему будут выпускаться новые базы «Защитника Windows» и внеочередные экстренные заплатки для опасных дыр безопасности, их можно будет ставить по мере появления не дожидаясь выхода накопительных обновлений.

Будет ли Microsoft выпускать крупные обновления Windows 11 дважды в год (как было с Windows 10) или с другой периодичностью, пока неизвестно.



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