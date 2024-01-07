Microsoft удалила из Windows полезнейшее приложение, которому почти 30 лет

Олег

WordPad


Компания Microsoft удалила WordPad из последней бета-версии Windows 11. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее мы уже рассказывали о планах компании по отказу от WordPad. Это приложение для редактирования текстовых файлов присутствует в Windows уже 28 лет и является бесплатной альтернативой полноценному Microsoft Word. Утилита предоставляет довольно большой набор инструментов, достаточный для большинства простых пользователей.

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Согласно источнику, в сборке Windows 11 Insoder (26020) больше нет WordPad. Теперь для работы с текстом в системе присутствует лишь очень примитивный «Блокнот», который никак не сможет заменить WordPad. Пользователям, которые привыкли редактировать текст в нём, придется переходить на Word с подпиской, или же искать бесплатные альтернативы от сторонних разработчиков.

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+1094
Grealex
Все для пользователей. «Спасибо!!!»
Вчера в 19:52
#
John Doe
+668
John Doe
Хоть кто-нибудь им пользовался? Мне такие не встречались.
Вчера в 22:36
#
0
Сергей John Doe
Сам не ожидал, но приходится пользоваться постоянно. В одной из САПР вставка текста на чертежи происходит из файла rtf. И оказалось, что Word дописывает в этот файл кучу информации, из-за чего текст на чертеже выглядит неправильно отформатированным. При редактировании в WordPad (этот вариант рекомендован разработчиком ПО) всё Ок.
18 минут назад
#
+68
Nikodimus73
Полезнейшее…..😒
Вчера в 23:58
#
–51
oskar
1. Со времён 95 им не пользовался.
2. Для быстрых заметок вполне хватает блокнота.
3. «придется переходить на Word с подпиской» ну почему обязательно с подпиской?
Сегодня в 00:14
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