Microsoft удалила из Windows полезнейшее приложение, которому почти 30 лет



Компания Microsoft удалила WordPad из последней бета-версии Windows 11. Об этом пишет Gizmochina.



Ранее мы уже



Компания Microsoft удалила WordPad из последней бета-версии Windows 11. Об этом пишет Gizmochina.Ранее мы уже рассказывали о планах компании по отказу от WordPad. Это приложение для редактирования текстовых файлов присутствует в Windows уже 28 лет и является бесплатной альтернативой полноценному Microsoft Word. Утилита предоставляет довольно большой набор инструментов, достаточный для большинства простых пользователей.



Согласно источнику, в сборке Windows 11 Insoder (26020) больше нет WordPad. Теперь для работы с текстом в системе присутствует лишь очень примитивный «Блокнот», который никак не сможет заменить WordPad. Пользователям, которые привыкли редактировать текст в нём, придется переходить на Word с подпиской, или же искать бесплатные альтернативы от сторонних разработчиков.