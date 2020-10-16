Office

Компания Microsoft «порадовала» пользователей Windows 10 очередным обновлением. Оно без спроса добавляет на компьютеры приложения Office.

Известно, что базовые версии программ из пакета Office уже предустановлены на компьютеры с Windows 10, однако Microsoft стремится привлечь пользователей к платным продуктам с расширенными возможностями. 

Свежий патч — шаг как раз в этом направлении. После его установки в стартовом меню появляются ярлыки для быстрого перехода к веб-версиям Excel, Outlook, Word и PowerPoint. Для полноценного использования этих версий приложений Office требуется оформить подписку Microsoft 365. 

По данным IT-экспертов, ярлыки появляются после установки обновлённой версии бразуера Edge (это обновление устанавливается без ведома пользователя и сбивает на компьютере ряд настроек в угоду продуктам Microsoft). К счастью, ярлыки можно удалить, это займёт всего несколько секунд.

Microsoft проводит этот опыт на пользователях экспериментальных сборок Windows 10 в рамках программы Windows Insider, однако офисные ярлыки появились в том числе на компьютерах со релизной версией операционной системы. Очевидно, Microsoft сейчас оценивает, насколько эффективен такой способ продвижения платных офисных продуктов.


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