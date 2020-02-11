Компания Microsoft провела вебкаст 365 Developer Day и рассказала об особенностях операционной системы Windows 10X, а также выпустила эмулятор, который позволит разработчикам создавать и тестировать приложения в нескольких новых режимах работы.
Windows 10X создаётся для ноутбуков и гибридных устройств, оснащённых двумя экранами. Одним из них станет Surface Duo, выпуск которого запланирован на конец 2020 года. По замыслу Microsoft, двухэкранность открывает новые горизонты для многозадачности: на одном экране может быть запущено одно приложение, а на втором другое, и они могут взаимодействовать друг с другом. Или же на одном экране может размещаться контент, а на другом инструменты для его редактирования.
Разработчикам доступен эмулятор Windows 10X, различные инструменты, а также документация, в которой подробно разъясняются все особенности создания приложений для этой операционной системы. В ближайшие месяцы Microsoft планирует регулярно обновлять эмулятор параллельно с развитием тестовой версии Windows 10X.
По словам Microsoft, Windows 10X — одно из воплощений Windows 10, в которое перенесена часть возможностей десктопной платформы. Каждое приложение в Windows 10X работает в собственном контейнере, который отделён от ядра системы и никак не может нарушить ни его функциональность, ни файлы, принадлежащие другим приложениям. Благодаря этому, Windows 10X станет более быстрой и безопасной ОС, чем Windows 10. Взаимодействие приложений друг с другом и операционной системой осуществляется не через реестр, а специальные API.
Установка обновлений Windows 10X будет осуществляться в фоновом режиме без прерывания работы, а инсталляция апдейта будет занимать не более полутора минут. С Windows 10X будет совместима большая часть десктопных приложений win32. В этой ОС также смогут работать UWP- и PWA-приложения из магазина Microsoft. Устанавливать приложения можно как из этого магазина, так и из сторонних источников.
Microsoft разрабатывает новые функции Javascript и CSS в рамках проекта Chromium. Они позволят разработчикам создавать веб-сервисы, которые смогут функционировать в Windows 10X как полноценные приложения.
Помимо Surface Duo от Microsoft, в этом году в продаже должно появиться ещё несколько портативных компьютеров с двумя экранами, в том числе Lenovo ThinkPad X1 Fold, а также устройства от Dell, HP и ASUS.
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Вместо того чтобы разрести авгиевы конюшни нормальной винды и перестать навязывать кривые обновления раз в полгода, они летают в облаках.
Хочется сильно ругаться после такого
p.s. В любом случае топлю за майкрософт