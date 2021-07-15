На сайте Slashleaks появилась очередная утечка — скриншот ещё не выпущенной операционной системы Windows Server 2023. Как несложно догадаться, это версия Windows 11, предназначенная для использования с серверами.



Судя по информации на скриншоте, сборка носит номер 22000.65 и основана на Windows 11. Скриншот сделан с билда, который используется внутри Microsoft, так что источником утечки мог быть один из сотрудников компании.







Серверная версия Windows традиционно отличается от тех сборок, которые предназначаются для установки на обычные компьютеры. По сути ей не особо нужен пользовательский интерфейс, поэтому в ней нет большинства приложений Microsoft и многих других утилит и элементов.



Меню «Пуск» тоже отличается. Вместо иконок приложений и ссылок на недавно открытые документы в нём доступе только поиск и список установленных программ. Очевидно, что есть и другие отличия например, в «Параметрах» — и там всё тоже гораздо минималистичнее, чем в версиях Windows 11 для обычных и корпоративных пользователей.







