Microsoft запустит магазин приложений для iOS

По данным Bloomberg, компания Microsoft готова разработать и запустить магазин, в котором будут выложены игры для iPhone и iPad. На такую идею её натолкнули намерения Еврокомиссии ограничить монополию Apple и Google на рынке мобильных приложений и позволить сторонним разработчикам конкурировать с App Store и Play Маркетом.
Bloomberg пишет:
Корпорация Microsoft ведёт переговоры с партнёрами, чтобы помочь запустить магазин мобильных игр, который будет противостоять доминирующему положению Apple и Google в этом бизнесе, по словам Фила Спенсера, возглавляющего подразделение видеоигр Xbox компании.
«Это важная часть нашей стратегии, и сегодня мы активно работаем над этим не только самостоятельно, но и ведем переговоры с другими партнерами, которые также хотели бы видеть больше возможностей для монетизации на телефоне», — сказал Фил Спенсер в Сан-Паулу на выставке комиксов и развлечений CCXP.
Скорее всего, в App Store будут выложены приложения сторонних магазинов приложений, после установки которых у пользователей iPhone и iPad появится возможность получать контент из различных источников. В этих магазинах может быть иной ассортимент (к примеру, там могут появиться приложения, которые не проходят модерацию в App Store, в частности, из-за запретов и цензуры) и другие цены (вероятно, более выгодные из-за меньшей комиссии). Желание Еврокомиссии позволить сторонним разработчикам конкурировать с App Store объясняется заботой о пользователях, ведь они получат более широкий выбор контента и полноценную конкуренцию, которая приведёт к снижению цен на приложения, игры и виртуальные товары.
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