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В Google Play и App Store появилось приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». В качестве его разработчика указано Минкомсвязи России.
Это приложение предназначено для получения QR-кодов, которые необходимы для выхода из дома в период карантина и самоизоляции. С 13 апреля пропускной режим будет введён в Москве и Московской области, а в дальнейшем он может быть распространён и на другие регионы, где зафиксировано большое число заражённых коронавирусом COVID-19.
Для пользования приложением потребуется аккаунт на «Госуслугах». Оно запрашивает адрес проживания, паспортные данные, селфи-фотографию, фото с паспортом и отчёт о самочувствии. Кроме того, необходимо выбрать свой статус риска, среди возможных вариантов: «Прибыл из-за границы», «Был за границей в течение последних 14 дней», «Был контакт с больным коронавирусом», «Здоров и нахожусь в изоляции», «Здоров и хожу на работу» и «Болею».
Для получения QR-кода, который предоставляет разрешение на выход из дома, необходимо указать причину из предложенного списка (например, поход в аптеку или магазин либо поездка на работу).
Пользователи уже обрушили рейтинг этого приложения в магазинах контента до одной звезды из пяти. Некоторые из них жалуются на баги и ошибки, а другие обвиняют власти в установлении тотального контроля над гражданами и нарушении конституционных прав.
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В магазин, в аптеку, просто выйти во двор пропуска не нужны.
Если на работу, то вам должен будет сделать пропуск ваш работодатель.
Удачи.
Если откинуть в сторону скулёж про свободу и нарушение статей конституции, то очень хорошо что позаботились заранее.
Вы серьезно не понимаете какая ситуация и что меры эти временные?
Или хотите как в Нью-Йорке?
Было бы там как в сша вспомнил бы.
Шутки и игры в политику кончились.
Я не понимаю и многие не понимают, так как те или иные вирусы каждый год и смертность от них каждый год. Но тут вообще не место это обсуждать