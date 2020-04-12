



В Google Play и App Store появилось приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». В качестве его разработчика указано Минкомсвязи России.



Это приложение предназначено для получения QR-кодов, которые необходимы для выхода из дома в период карантина и самоизоляции. С 13 апреля пропускной режим будет введён в Москве и Московской области, а в дальнейшем он может быть распространён и на другие регионы, где зафиксировано большое число заражённых коронавирусом COVID-19.



Для пользования приложением потребуется аккаунт на «Госуслугах». Оно запрашивает адрес проживания, паспортные данные, селфи-фотографию, фото с паспортом и отчёт о самочувствии. Кроме того, необходимо выбрать свой статус риска, среди возможных вариантов: «Прибыл из-за границы», «Был за границей в течение последних 14 дней», «Был контакт с больным коронавирусом», «Здоров и нахожусь в изоляции», «Здоров и хожу на работу» и «Болею».



Для получения QR-кода, который предоставляет разрешение на выход из дома, необходимо указать причину из предложенного списка (например, поход в аптеку или магазин либо поездка на работу).



Пользователи уже обрушили рейтинг этого приложения в магазинах контента до одной звезды из пяти. Некоторые из них жалуются на баги и ошибки, а другие обвиняют власти в установлении тотального контроля над гражданами и нарушении конституционных прав.













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