Потоковый сервис Netflix объявил о создании фонда на 100 миллионов долларов для помощи творческому сообществу во время пандемии коронавируса.





«Кризис из-за COVID-19 является разрушительным для многих отраслей, включая творческое сообщество. Почти весь телевизионный и кинопродакшен на данный момент приостановлен во всем мире, оставив сотни тысяч членов съемочных групп без работы. К ним относятся электрики, плотники, водители, парикмахеры, визажисты и многие другие. Это сообщество всегда поддерживало Netflix в хорошие времена, и теперь мы хотим помочь им этой нелегкой ситуации», — сообщает Netflix.



По словам представителей потокового сервиса, «большая часть» денежных средств фонда пойдет на поддержку наиболее пострадавших работников собственного производства по всему миру. Netflix уже обещал двухнедельную оплату съёмочным группам по всем постановкам, которые были приостановлены на прошлой неделе.



Также сообщается, что 15 миллионов долларов из фонда пойдут «третьим сторонам и некоммерческим организациям, оказывающим экстренную помощь неработающим командам и актерам» в странах, где Netflix широко представлен.





