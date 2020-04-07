Face Shield

Несколькими днями ранее компания Apple сообщила о том, что собирается спонсировать выпуск 20 миллионов медицинских масок, а также разработать дизайн защиты для медиков, работающих с заражёнными коронавирусом COVID-19. Маски будут стандартными, а защита лица гораздо более инновационная.

Apple создала шлем, который крепится на голову и полностью защищает лицо, препятствуя попаданию вируса на кожу, в глаза и дыхательные пути.

Face Shield

Защита состоит из трёх частей: собственно шлема, защищающего лицо, жёсткого фиксатора для лобной части и крепящегося к нему силиконового безлатексного ремешка для затылочной части. Расстояние между шлемом и лицом можно регулировать в зависимости от обстоятельств и необходимой степени защиты. Конструкция схожа с маской сварщика.

Face Shield

Шлем можно использовать неоднократно, но перед повторным надеванием его каждый раз требуется дезинфицировать в 70-процентном спирте. Apple предупреждает, что из-за агрессивных дезинфицирующих растворов на шлеме могут оставаться разводы и помутнения.

К концу этой недели Apple выпустит миллион медицинских шлемов для лица, а затем будет производить ещё по миллиону каждую неделю. Эта защита будет бесплатно поставляться в американские больницы.


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Источник:

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