Сотовая связь обход санкций

Мобильная связь скоро может ухудшиться. Сотовые операторы нашли выход

Артем
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Российские сотовые операторы собираются закупать б/у технику за рубежом.

Об этом сообщает источник. Покупка подержанного оборудования позволит избежать сбоев, которые ожидаются к концу лета. В связи с отказом поставок от Nokia, Ericsson и Huawei, закупки, вероятно, будут проводиться у перекупов.

На данный момент запасов оборудования хватает примерно на пол года. Тем не менее, если сотовые операторы не смогут получать оборудование, устранять возникшие поломки будет сложнее. Стабильность связи при этом значительно снизится. 

Гендиректор TelecomDaily подтвердил:

«Если станции три-четыре года, то, с большой долей вероятности, можно сказать, что на сетях LTE, 3G или даже 2G она прослужит несколько лет. Если же возраст больше, то стабильно работать долгое время такая техника будет не всегда».

Кроме того, использование б/у техники несет некоторые риски. Так как оборудование планируют завозить серыми методами, гарантий на его работоспособность никаких нет. На обслуживание даже на нового товара со стороны производителя также надежд мало.


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Источник:
Известия
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Комментарии

+4295
Carter_Mayers
Заранее надо было запасать а не в носу ковыряться. Например у моего интернет-провайдера с марта месяца не было ни одного сбоя или внепланового отключения интернета, потому что сидят на качественном и проверенном временем оборудовании от Cisco а не на всяких там Хуавей или не пойми на чём ещё китайском
Вчера в 15:56
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+7
Пётр Фрязин Carter_Mayers
Роутеры у них норм но ПО у китайцев шляпа редкостная. Если за дёшево надо то варик нормальный но если бабки есть то лесом всех китайцев
Вчера в 19:30
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