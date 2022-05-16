Мобильная связь скоро может ухудшиться. Сотовые операторы нашли выход

«Если станции три-четыре года, то, с большой долей вероятности, можно сказать, что на сетях LTE, 3G или даже 2G она прослужит несколько лет. Если же возраст больше, то стабильно работать долгое время такая техника будет не всегда».

Российские сотовые операторы собираются закупать б/у технику за рубежом.Об этом сообщает источник. Покупка подержанного оборудования позволит избежать сбоев, которые ожидаются к концу лета. В связи с отказом поставок от Nokia, Ericsson и Huawei, закупки, вероятно, будут проводиться у перекупов.На данный момент запасов оборудования хватает примерно на пол года. Тем не менее, если сотовые операторы не смогут получать оборудование, устранять возникшие поломки будет сложнее. Стабильность связи при этом значительно снизится.Кроме того, использование б/у техники несет некоторые риски. Так как оборудование планируют завозить серыми методами, гарантий на его работоспособность никаких нет. На обслуживание даже на нового товара со стороны производителя также надежд мало.