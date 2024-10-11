Мошенники хитро атакуют фанатов Telegram — вот единственный способ вовремя распознать развод

Олег

DOGS


В сети рассказали о новом хитром способе угона Telegram-аккаунта, на который очень легко попасться. Подробности опубликованы в TG Info.

Согласно источнику, мошенники присылают своей жертве оповещение от лица службу поддержки Кошелька — встроенного в Telegram сервиса для хранения и обмена криптовалюты, который стал особенно популярен благодаря играм-тапалкам вроде Hamster Combat, DOGS и прочих; именно в Кошелек проще всего получить эйдроп. Разводилы сообщают пользователю, что ему срочно нужно пройти процедуру верификации, иначе активы Кошелька и сам сервис будут заблокированы.

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Далее человек получает одноразовый код авторизации, который на испуге отправляет «службе поддержки». А потом дело техники: мошенник входит в аккаунт жертвы и выбрасывает её саму, закрывая все сеансы. Также он может установить защитный код, чтобы вы больше не смогли зарегистрироваться.

Существует лишь один способ отличить фейковую службу поддержки сервисов Telegram и Кошелька от настоящей: если в верхней части чата есть кнопка «Заблокировать», значит с вами связался мошенник. Заблокировать сервисные чаты с поддержкой Telegram невозможно.

Ранее мы писали о свежей телеграм-тапалке от Яндекса — «Клюкер», в которой раздают не криптовалюту, а полезные призы – бесплатную подписку на Плюс, колонку Яндекс Миди и так далее. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

tellurian
+1947
tellurian
Нельзя выйти из старого сеанса находясь в новом. Сам так пробовал, когда переустанавливаю телеграмм. Защита срабатывает.
Сегодня в 06:57
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